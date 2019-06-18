Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Seçimden sonra hesabını vereceksin /18 Haziran 2019 16:06

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Seçimden sonra hesabını vereceksin

Tayyip Erdoğan 6 ay önce açılan Sultangazi Haseki Hastanesi'nin de içinde bulunduğu toplu açılış törenine katılarak burada İmamoğlu'na seçimden sonra 'hesabını sorma' tehdidinde bulundu.

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Erdoğan şöyle konuştu:

VALİYE İT DİYOR

''Ordu valimize 'İt' diyor, 'İt' demedim diyor, basitleşme dedim diyor. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak. 31 Mart seçimlerinin İstanbul'daki galibi hiç şüpheniz olmasın Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. 

'BİNALİ KARDEŞİMİN RAKİBİNE SÖYLÜYORUM'

Beyefendi alınmış. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum: 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa çaldı deriz. Hukuk ifadesi usulsüzlüktür. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var. Müsaade edin de bunu söyleyelim. Seçimlerin yenilenmesi kararı hukuki bir sürecin ürünüdür. Biz bağırıp çağırmadık, YSK'ya çete demedik. Bizim edebimizde böyle bir şey yok. 

'HESABINI VERECEKSİN'

Valimize 'it' dedi, seçimden sonra bunun hesabını vereceksin. Bunun yanındakiler benim polislerime şerefsiz dedi. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Utanmıyor mısın ya, bunların hesabını soracağız. Herkes yerini haddini bilecek. 


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