İmamoğlu için çok konuşulacak ifade:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi anarak başladığı konuşmasını, YSK'nın kararıyla mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek sürdürdü.





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'nu eleştirdiği o başlıklar...





"Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu milletin, bu devletin valisine ne diyor, it diyor"





"Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkına el uzatılmasına asla müsaade etmedik. Bu aziz şehre olması gerektiği gibi sahip çıkmanın, layık olduğu şekilde hizmet etmenin çabasını güttük. Milletimize olan taahhütlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük.





"İstanbul'da sessiz bir devrime imza attık. 1994 senesiyle beraber belediyelerin iradesine, belediyecilik hizmetlerinde hamdolsun ülkemizde yepyeni bir dönemi başlattık. İstanbul böylece faşist CHP zihniyetinden kurtuldu. Milletimiz ilk kez 24 saat kapısını kendine açık tutan, derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan farklı bir zihniyetle buluştu.





"Şimdi herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu milletin, bu devletin valisine ne diyor, it diyor. Bu nasıl kucaklama yahu! Sen her şeyden önce bu milletin valisine tahammül edemiyorsun? Sen İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun."





"Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir adaylığa layık olmaz, böyle bir makama gelemez"





"Böyle bir kişi benim milletimden başta, Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir adaylığa layık olmaz, böyle bir makama gelemez. Bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım.





"Ondan sonra bu milletin polislerine 'şerefsizler' ifadesini kullanan bir güruhun da yanında olduğunu düşünün. Şu anda seçim sathı mailindeyiz. Valimiz tabii ki bunu yanına bırakmayacaktır. Davasını açmak suretiyle süreci devam ettirecektir.





"Susuz bir İstanbul'u suya kavuşturan biz olmadık mı? Dağları delerek İstanbul'a suyu getiren biz olmadık mı? Melen'den 230 kilometreden suyu getiren biz olmadık mı? Boğazdan suyu geçiren biz olmadık mı? Şu anda İstanbul'da bütün kavşaklar, bizden önce kavşak söz konusu değildi. Bunların hepsini biz yaptık. Metrobüs, Söğütlüçeşme'den al ta kendisinin belediye başkanlığı Beylikdüzü'ne kadar metrobüsü getiren biz olmadık mı?





Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşadığı ‘VIP tartışması’na göndermeden bulunarak söylediği “Ordu Valimiz'den özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez” sözlerine tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Oldu! Millet iradesi mi? O da ne? Asıl özrü İBB kayyumu, İBB’nin olanaklarını, çalışanlarını AKP propagandası için kullanan ya da kullanılmasına göz yumanlar dilemeli. İBB 23 Haziran’dan itibaren bir avuç azınlığa değil 16 milyona hizmet edecek. Olması gerektiği gibi” ifadelerini kullandı.



