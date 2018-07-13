Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ilginç 'bazıları gibi yolda bırakmadı' sözleri /13 Temmuz 2018 12:50

Erdoğan'dan ilginç 'bazıları gibi yolda bırakmadı' sözleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verdi. Törende konuşan Erdoğan'ın "Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı" ifadesi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, 'hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla' Devlet Şeref Madalyası verdi. 

Trende konuşan Erdoğan ''Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Gücünü ve itibarını makamından değil; millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı bu sözlerle kimi kast ettiği bilinmezken akıllara kendisinin getirip kendisinin götürdüğü Ahmet Davutoğlu ve son seçimde karşı aday olmak için uzun süre kulis yürüten Abdullah Gül'ü kast etmiş olabileceği yorumları yapıldı. Davutoğlu'nun Erdoğan'ın yemin törenine katılmaması dikkati çekmişti.
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