Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'dan iki kritik atama daha... /31 Ağustos 2019 17:29

Erdoğan'dan iki kritik atama daha...

6 Temmuz'da gece yarısı darbesi ile Merkez Bankası Başkanı olarak Murat Uysal'ı tayin eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de iki ismi daha atadı.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın (TCMB) üst düzey idarecilerini değiştirmeye devam ediyor. 

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB başkan yardımcılığı görevlerine Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya tayin edildi. 

Erdoğan geçen ay "devletin kefen parası" diye nitelenen 47 milyar liralık ihtiyat akçesini TCMB'den alarak Hazine'ye aktarmış ve söz konusu para ile AKP'li müteahhitlere olan borçların ödenmişti. 

MURAT ÇETİNKAYA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Başkan yardımcısı olarak atanan isimlerden Murat Çetinkaya ile 6 Temmuz'da gece yarısı darbesi ile görevden alının Murat Çetinkaya aynı kişi değil. 

Erdoğan'ın "Faiz indir dedik, indirmedi. Bu yüzden görevden aldık." dediği Çetinkaya ile yeni atanan Çetinkaya arasında sadece isim benzerliği var. 

TCMB Başkan yardımcılığına getirelen Çetinkaya, Borsa İstanbul (BİST) AŞ'de genel müdür olarak görev yapıyordu. 

OĞUZHAN ÖZBAŞ KİMDİR?

1971 yılında doğan Oğuzhan Özbaş 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünden mezun oldu. 

Eğitim hayatına Amerika'da devam eden Özbaş, 1995 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde endüstriyel yönetim yüksek lisans programını birincilikle tamamladı. 

İş hayatına Ford Motor Company'de başlayan Özbaş, şirketin hazine bölümünde 1998 yılına kadar görev yaptı. 

Doktorasını 1998-2002 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) finansal ekonomi üzerine tamamladı. 

Oğuzhan Özbaş, TCMB başkan yardımcılığı görevine tayin edildi.
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