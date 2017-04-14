Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama /14 Nisan 2017 10:52

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ülke TV, TGRT ve Beyaz TV ortak yayınında MHP liderine eyalet sistemiyle ilgili verdiği cevap öne çıktı. Oysa Erdoğan tam 18 gün sonra Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ancak açıklaması oldukça şaşırtıcıydı.

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

18 gün sonra sadece "düşündürücü" ve "üzücü" diyebildi

Günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanması ile ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu. Erdoğan'a katıldığı televizyon programında gazeteciler o konuyu sordu. Cumhurbaşkanı 18 gün sonra yaptığı açıklamada oldukça dikkatliydi. Ve sadece 'üzücü' demekle yetindi. Oysa Erdoğan Başbakan olduğu dönemde başlayan 17 Aralık soruşturması'nı 'darbe' olarak nitelemiş ve operasyon sonrası emniyet ve yargı hallaç pamuğu gibi dağıtılmıştı. İşte o açıklama:

"Görünen şey şu, Bharara denilen o savcının malum görevden alınmış olması, bu olumlu adımlardan bir tanesi ama tabi Bharara'nın altı şu anda tamamen onun kendi ekibi. Biz şimdi tabi bunları da aslında bekliyoruz ve orada gerek Fetoyla ilgili atılan adımlar, gerek Rıza Zarrab'la ilgili atılan adımlar, bunları biz adil yaklaşım tarzları olarak görmüyoruz ve adaletin bir an önce tecellisi çok önemli. Mesela son zamanda Halk Bankası Genel Müdür Muavinimize yönelik yapılan işi de bizler adil bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Yani yedi kez Amerika'ya giriş çıkış yapmış olan Halk Bankası Genel Müdür Muavininin böyle bir şeye muhatap kalmış olması gerçekten düşündürücüdür, üzücüdür."

 

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Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

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