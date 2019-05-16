Erdoğan'dan halka: Karnını doyuruyorsunuz yine de oy vermiyorlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi.





Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal kararına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan’ın, bu iki ismin kendisiyle ilgili “sancısı” olduğunu söylediği öğrenildi. Abdullah Gül’ün partinin kurucu üyesi olmadığını, Davutoğlu’nun da Gül’ün danışmanı olduğunu kaydeden Erdoğan, “Benimle ilgili karnında sancısı olanlar başını çıkardı ortaya” dedi.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, 23 Haziran seçiminde Kürt seçmenden oy alınabilmesi için bir şeyler yapılması gerektiğini yönündeki görüş üzerine Erdoğan, “Sultanbeyli’de ne kadar oy aldınız? Oysa oraya ne kadar hizmet yapıldı. Ama onlar yüzde 15 oy aldılar. Sultanbeyli’ye o kadar hizmet yaptın, Kürtler ne yaptı, o kadar oy çıktı oraya” dedi. İktidarları döneminde yaptıklarıyla ilgili örnekler veren Erdoğan’ın, “Mideye değil artık buraya (kafasını işaret ederek) bakacağız. Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor” dediği belirtildi. Bakanlara ulaşamamaktan ve taleplerini iletememekten şikâyetçi olan bazı milletvekilleri de, bakanların eskiden olduğu gibi nöbet usulü Meclis’e gelmelerini önerdi. Grup yönetimi, bu konuda bir çalışma yapılabileceği bilgisini verdi.