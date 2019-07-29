Erdoğan'dan Gökçek'e yeni görev!

AKP'de 31 Mart yerel seçimleri ile 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası yaşanan yenilgi gerekçesiyle ciddi bir değişime gidileceği belirtiliyor.





Başta kabine olmak üzere AKP'nin parti yönetiminde önemli değişiklikler olacağı ifade edilirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan baskı sonucu istifa etmek zorunda kalan Melih Gökçek'e önemli bir görev verileceği iddia edildi.





AKP kulislerinde konuşulan söz konusu iddiaya göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gökçek'e AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevi verileceği ileri sürüldü.





Ayrıca AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında parti kongre tarihinin erkene alınması ise yapılacak kongrenin AKP'de yapılması planlanan değişimin birinci ayağı olarak gösteriliyor.