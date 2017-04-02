Referanduma 14 gün kala Erdoğan'dan geri adım: "Hayır diyen de saygındır"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım; bakanlıklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, vakıflarla kurum ve kuruluşlar tarafından tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı.





"'EVET' DİYEN NE KADAR SAYGINSA 'HAYIR' DİYEN DE O KADAR SAYGINDIR"







'Hayır' kampanyası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çatan Erdoğan, "Bu Kılıçdaroğlu, çıkmış diyor ki 'Hayır diyenler teröristtir' diyormuşuz. Kılıçdaroğlu, yine yalan söylüyorsun. Biz, demokrasiye öylesine inanmışız ki öylesine bağlı olmuşuz ki milletin iradesi bizim için en saygın tepe noktadır. 'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'Hayır' diyen de o kadar saygındır. Ancak bizim 'Evet'i anlatırken, bir uyarı görevimiz var. Kim 'Hayır' diyor. Kandil, bölücü başı, Pensilvanya, AB'de bir kısım liderler 'Hayır' diyor mu? Düşünün Avrupalı liderler 'hayır' kampanyası yapıyor Avrupa'da. Türkiye'den baro başkanı, Avrupa'ya gidip, kampanya yapıyor. Bütün bunlar 'hayır' derken, biz milletimize bir şey hatırlatıyoruz. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Şimdi anladın mı Kılıçdaroğlu, ne söylemek istediğimi?" diye konuştu.