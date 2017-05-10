Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'Eyyy Trump' diyemedi /10 Mayıs 2017 19:11

Erdoğan 'Eyyy Trump' diyemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Rakka operasyonu için YPG'ye ağır silah verme kararıyla ilgili kez konuştu. Erdoğan, 16 Mayıs'ta ABD ziyaretinde endişelerini Donald Trump'a ileteceğini söylerken, "Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür" ifadelerini kullandı.

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"Trump'a endişelerimi ileteceğim, temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür"

Sierra Leone Cumhurbaşkanı'yla Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştiren Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Suriye’de altı yıldır devam eden, yıkıcı ve istikrarsız hale getiren bir iç savaş yaşanıyor. DAEŞ, El Kaide ve YPG/PYD gibi terör örgütlerinin Suriye’deki kaosu fırsata çevirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Başından beri tavrımızı demokrasiden, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasında koyduk. Katliamlara tepkisiz kalmadık. Zira sınırımız 911 kilometre.

Bu terör eylemlerine karşı uzun zaman sabrettik. Belli bir noktadan sonra sabrın sonu geldi ve atılması gereken adımları atmaya başladık. 3 milyon Suriyeliye kapısını açan Türkiye oldu.

25 milyon dolar yatırım sayılabilecek adımlar attık. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini, iyi terörist kötü terörist ayrımına gidilemeyeceğini ortaya koymaya çalıştık. Suriye’deki cinayet şebekelerine karşı kararlı mücadele yürüttük. Fırat Kalkanı harekatı bu tavrımızın en somut örneği. 

Bu harekat DAEŞ’la mücadele için başka bir terör örgütüne ihtiyaç olunmadığını ispat etmiştir. DAEŞ terör örgütü ile mücadele bir başka terör örgütü ile yürütülmemelidir. Böyle bir adım Suriye’nin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atacaktır.

Suriye ve Irak’ta her gelişme bizim açıdan milli güvenlik meselesidir. Müttefiklerimizin bizim yanımızda yer almaya devam edeceklerini umuyoruz. 16 Mayıs’ta Trump ile yapacağımız görüşmelerle ifade edeceğim. Aynı şekilde 25 Mayıs’ta Brüksel’de toplanacak zirve ile müttefiklerimizle konuyu masaya yatıracağız.

Biz Suriye’nin bölünmesine karşı olduğumuzu söyledik.

Bundan sonraki süreçte bunun aklı selim ile çözülmesinden yana olduğumuzu temenni ediyorum. Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür. 
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