Erdoğan'dan en net itiraf: ABD'deki 17-25 davası...

Tayyip Erdoğan 2013 yılında bakanların istifasıyla sonuçlanan ancak basın, emniyet ve yargının ağır baskı altına alınmasıyla kapatılan 17-25 Aralık soruşturmalarının ABD'de açıldığını söyledi. Erdoğan şunları dedi:





''17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular. Birileri hala F...'nün ağzı ile itham etmeyi sürdürüyorsa sebebi onlara verilen rolü oynamaktır. Aynı çevreler hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine hala tiyatro, kontrollü darbe diyebiliyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir.''







ANA MUHALEFETİN İLK DEFA MİLLİ BİR TAVIR GÖSTERECEĞİ ÜMİDİNE KAPILMIŞTIM





Ana muhalefet partisi kendi raporunda bölücü örgütün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif ediyorsa bu bir itiraftır. 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe deniyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir. Bunların NATO'da yaşanan skandal üzerine ilk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım. Maalesef 3 gün sonra tıpkı 15 Temmuz gibi tezgah olarak nitelemeye başladılar. Aynı şekilde PKK alelade bir terör örgütü olmaktan çıkıp bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Bize can acıtıcı darbeler zahirde bizden görünen alçaklardan geliyor.



