Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan döviz yorumu: Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş diyor, geçin o işleri... /27 Mayıs 2018 19:51

Erdoğan'dan döviz yorumu: Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş diyor, geçin o işleri...

Tayyip Erdoğan, döviz kurlarındaki sert yükselişe ilişkin “Büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız” dedi

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Isparta Hükümet Meydanı'nda konuşan Erdoğan'ın sözlerinden bazıları şöyle:

- Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş… Geçin o işleri. Kurla, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Biri 'Kanal İstanbul'u durduracağız', biri 'yatırımları durduracağız' diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdı. Doğru dürüst bölünmüş yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz.

G20'YE 1999'DA GİRİLDİ AMA ERDOĞAN KENDİSİNİN SOKTUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

- Diyor ki, 'Erdoğan 3. Köprüyü yapmış. Ben de gelirim 4. yaparım' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptırmam diyorsun, bunu yaptırırım diyorsun. Her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Geldiğimizde Türkiye G20'de miydi, şimdi G20'de. Bunlar konuşuluyor. (Türkiye 1999'da kurulan G-20'ye aynı yıl kurucu üye olarak girmiştir - Editör notu)

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