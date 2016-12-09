Erdoğan'dan dolar çıkışı







Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizden TL’ye dönülmesiyle ilgili “Geçen cumadan bugüne dövizde TL'ye geçişe yönelik atılan adımda da halkımın tercihini takdirle karşılıyorum. Ama yeterli mi, bence değil. Milletim buna daha da yüklenmeli diye düşünüyorum” dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolardaki rekor artışa rağmen bugüne kadar sadece halka ve kamuya çağrı yapması dikkat çekiyor. Oysa 17-25 Aralık sürecinde AKP havuzuna para akıtan millete söven müteahhitlere yönelik rüşvet iddiaları "Milli ekonomiye darbe" olarak lanse edilmişti.