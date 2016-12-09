Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan dolar çıkışı /09 Aralık 2016 16:02

Erdoğan'dan dolar çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, döviz satışı ile ilgili başlatılan kampanyaları takdirle karşıladığını ancak yeterli olmadığını açıkladı.

Erdoğan'dan dolar çıkışı

Erdoğan'dan dolar çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizden TL’ye dönülmesiyle ilgili “Geçen cumadan bugüne dövizde TL'ye geçişe yönelik atılan adımda da halkımın tercihini takdirle karşılıyorum. Ama yeterli mi, bence değil. Milletim buna daha da yüklenmeli diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolardaki rekor artışa rağmen bugüne kadar sadece halka ve kamuya çağrı yapması dikkat çekiyor. Oysa 17-25 Aralık sürecinde AKP havuzuna para akıtan millete söven müteahhitlere yönelik rüşvet iddiaları "Milli ekonomiye darbe" olarak lanse edilmişti. 
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