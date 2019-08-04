Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Davutoğlu'na net mesaj: Pelikancıları ziyaret edip fotoğraf verdi /04 Ağustos 2019 10:54

Erdoğan'dan Davutoğlu'na net mesaj: Pelikancıları ziyaret edip fotoğraf verdi

Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, “Pelikancılar” adıyla bilinen Bosphorus Global ile buluştu. Twitter hesabından buluşmayı duyuran Bosphorus Global, "Yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi verildi" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da hazır bulunduğu 1.5 saatlik görüşmeye; Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt ve Öğüt'ün eşi, AKP içindeki Pelikan yapılanmasının da önde gelen ismi Hilal Kaplan ile Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkan Yardımcısı Ceyhan Aksoy'un da eşlik ettiği aktarıldı. Bosphorus Global’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Başkan Erdoğan müessesemize teşrif buyurdular. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Başkan Erdoğan’a müessesemizin @FetoGercekleri, @Yekvucutcom, @DogrusuNe, @FactsofTR, @FactCheckingTR, @ShameChronicles gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi verildi” ifadeleri yer aldı.

Bu Twitter hesapları ve bilinmeyen daha birçoğu Pelikancılar tarafından yönetiliyor.

Görüşmede isimleri Pelikan yapılanması ile anılan Hilal Kaplan ve eşi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt ve Başkan Yardımcısı Ceyhan Aksoy da yer aldı.

Tayyip Erdoğan'ın AKP içindeki muhaliflerce Pelikan Çetesi tabir edilen oluşumu ziyareti özellikle yeni parti kurmaya hazırlanan Davutoğlu'na net bir mesaj içeriyor.

Pelikan Grubu nedir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve Davutoğlu'nun istifasına da neden olan “Pelikan dosyası” 2016’da yayınlanmıştı.

"Pelikan Dosyası" adıyla Wordpress'te açılan bir blogda Erdoğan ve Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar, medyada geniş yer bulmuştu. Yazıda, Erdoğan "Reis", Davutoğlu "Hoca" olarak tanımlanıyordu. Pelikan dosyasının Cem Küçük, Cemil Barlas, Hilal Kaplan, Haşmet Babaoğlu ve Melih Altınok tarafından hazırlandığı iddia ediliyordu.

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