Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'Çıkardığımız KHK'lardan mağdur olabiliriz' diyen AKP'liye yanıt /15 Şubat 2018 11:21

Erdoğan'dan 'Çıkardığımız KHK'lardan mağdur olabiliriz' diyen AKP'liye yanıt

AKP’nin son MKYK toplantısında, bazı vekillerin kanun hükmünde kararnameler için "İleride maddi mağduriyet olabilir” diyen vekillere Erdoğan’ın "Hayat risktir" diye yanıt verdiği ortaya çıktı.

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Tayyip Erdoğan’ın, partisinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) kanun hükmünde kararnamelere (KHK) ilişkin “İleride -kendi partileri için yasal anlamda oluşabilecek- maddi mağduriyet olabilir” diyen vekillere “Hayat risktir” diyerek yanıt verdiği öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakaş’ın aktardığına göre, Erdoğan, AKP’nin son MKYK toplantısında, KHK’lar ve enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

‘MECLİS’TE DENETİME AÇILIYOR, MAĞDURİYET OLABİLİR’

Bazı milletvekilleri kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak, “Kararlar Meclis’e geldiğinde denetime açılıyor. İlerleyen yıllarda bu ihraçların reddine karar verilebilir. Bu maddi olarak da mağduriyet oluşturabilir” dedi. Erdoğan ise eleştiriler üzerine, “Biz doğru olanı yapıyoruz. Hayat risktir. Denetimden kaçmıyoruz” dedi.
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