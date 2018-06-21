Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan büyük çark.... 'Koalisyon kaostur' diyordu... /21 Haziran 2018 13:02

Erdoğan'dan büyük çark.... 'Koalisyon kaostur' diyordu...

Daha önce koalisyon kavramına açıkça karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 4 gün kala ”300’ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” dedi.

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Mehmet’in Gezegeni seçim Özel” programında Gezegen Mehmet’in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeterli sayıda milletvekili çıkarılamaması durumunda koalisyona gidilebilir açıklaması yaptı. Erdoğan, ”300’ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” dedi

Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelince o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan’la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor.”



 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından koalisyon kurdurmayan Erdoğan, daha önce "Koalisyon kabus demektir" demişti.
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