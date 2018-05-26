Erdoğan'dan bir kez daha dövizi bozdurun çağrısı...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim startını Erzurum'da yükeslen dolarla ilgili açıklamalarda bulundu...



Vatandaşlara döviz ve altınlarını Türk lirasına çevirmesi çağrısında bulunan Erdoğan, "Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek" diye konuştu.











Finans sektörünü açıkça tehdit eden Erdoğan Dolarda manipilasyon yapıldığını iddia etti... Erdğan sözlerine şöyle devam etti.. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.

