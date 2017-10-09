Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler /09 Ekim 2017 22:45

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu karşılaşmanın ardından takım kaptanı Osman Çakmak'la telefonla görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, "Beşiktaş Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz. Vodafone Park'ta bizi ağırladılar" ifadesine cevap olarak "Stadı bizim verdiğimiz paralarla yaptılar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum!
 
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’nın İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından güzel futbol, dolu tribünler ve muhteşem zafer kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yorumu da gündeme damga vurdu.
Takım kaptanı Gazi Osman Çakmak’ın maçın ardından yaptığı açıklamalar üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla Çakmak ile görüşen Erdoğan, telefon konuşmasının sonunda Aşkın Bak’a söylediği sözle Beşiktaş taraftarlarını kızdırdı.

Osman Aşkın Bak’ın, “Beşiktaş Kulübü’ne de teşekkür ediyoruz. Vodafone Park’ta bizi ağırladılar” ifadesine cevap olarak “Beşiktaş Kulübü’nün mü saha yahu? Stadı bizim verdiğimiz paralarla yaptılar” ifadesini kullandı. Bu cevabın ardından hoparlörü kapatan Aşkın Bak, kısa bir süre sonra konuşmayı sona erdirdi.

Erdoğan ayrıca Kaptan Çakmak’a, “A Milli Takım’dakilerde ruh yok. Seni oraya alalım” ifadesiyle A Milli Takım’a göndermede bulundu.
<< Önceki Haber Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:26