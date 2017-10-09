Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum!





Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’nın İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından güzel futbol, dolu tribünler ve muhteşem zafer kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yorumu da gündeme damga vurdu.

Takım kaptanı Gazi Osman Çakmak’ın maçın ardından yaptığı açıklamalar üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla Çakmak ile görüşen Erdoğan, telefon konuşmasının sonunda Aşkın Bak’a söylediği sözle Beşiktaş taraftarlarını kızdırdı.





Osman Aşkın Bak’ın, “Beşiktaş Kulübü’ne de teşekkür ediyoruz. Vodafone Park’ta bizi ağırladılar” ifadesine cevap olarak “Beşiktaş Kulübü’nün mü saha yahu? Stadı bizim verdiğimiz paralarla yaptılar” ifadesini kullandı. Bu cevabın ardından hoparlörü kapatan Aşkın Bak, kısa bir süre sonra konuşmayı sona erdirdi.





Erdoğan ayrıca Kaptan Çakmak’a, “A Milli Takım’dakilerde ruh yok. Seni oraya alalım” ifadesiyle A Milli Takım’a göndermede bulundu.