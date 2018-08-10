Erdoğan'dan aynı çağrı: Yastık altındaki dolarları, altınları bozdurun

24 Haziran seçimi sonrası teşekkür ziyareti kapsamında gittiği Bayburt'ta halka hitap eden ve "dolar, molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin" diyen Erdoğan, vatandaşlara yastık altındaki altın ve dövizlerini bozdurma çağrısını yineledi.





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:





- Yastık altındaki dövizleri, varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep birlikte verelim.





— Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin, buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, eurosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.





— Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e.





— Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi.





— Olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin, bu milletin sırtından kazanamayacaksınız, bu milleti çökertemeyeceksiniz.

— Türkiye'yi, içine hapsedilmeye çalışılan cendereden çıkarmanın yolu, kenara çekilmek değil ileri atılmaktır. Bu oyunu hep beraber bozalım, gelin bu duvarı hep birlikte yıkalım. Hiç kimsenin gözü kur tablosunda faiz tablosunda olmasın, herkesin daha ileri bakmasını, büyük fotoğrafa bakmasını özellikle istiyorum.



