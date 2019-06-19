Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Ahmet Kaya vaadi: Mezarını getiririz /19 Haziran 2019 21:18

Erdoğan'dan Ahmet Kaya vaadi: Mezarını getiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum şarkıcı Ahmet Kaya'nın ailesi de isterse mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yapacaklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM’de açıklamalarda bulundu.Merhum şarkıcı Ahmet Kaya’nın Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan mezarını Türkiye’ye getirmek istediğini açıklayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Annem öldükten sonra çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü’nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Annemle haşır neşir olmaya başlarım. Fakat Ahmet’e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum.

Ve kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu.

Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya’nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim.

Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya’nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız.”
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