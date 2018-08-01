Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım cevabı: Prim vermeyiz /01 Ağustos 2018 11:22

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım cevabı: Prim vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ev hapsinde bulunan ABD'nin Rahip Adrew Brunson için Türkiye'yi tehdit ettiğini belirterek "Kusura bakmasınlar prim vermeyiz" dedi.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde söylendiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Her şeyi bildiride söyledik zaten. Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma, kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk, Kore'de onlarla beraber olduk, onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak yakışmaz. Böyle bir tehdit diline de kusura bakmasınlar pek prim vermeyiz. Bizlerin karakterini zaten onların çok iyi bilmesi gerekiyor. İkili olarak da görüştük. Cumhurbaşkanlığı Sözcümüzün, TBMM Başkanımızın açıklamaları var. Tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaşıyoruz. Temenni ederim ki bugün Türkiye'de ziyaretler var… Dışişleri Bakanım, ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Dini azınlıkların malum dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. ABD'de siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını kabul etmemiz mümkün değil."

Brunson'un son olarak ev hapsine yapılan itiraz reddedilmişti. ABD makamlarından bir süredir Rahip Brunson'un tamamen serbest bırakılmaması halinde ambargo uygulanacağına yönelik açıklamalar geliyordu.


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