Erdoğan'dan ABD'ye : 'Münbiç'i temizlemezseniz oraya da gireriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalı ortama dair konuştu.





"Irak'ı ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, onlara bu fırsatı verenler de aynı derecede vebal altındadır. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal altında tutan terör örgütü, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü hıyaneti gerçekleştiriyor" diyen Erdoğan, devamında şunları kaydetti:





- Biz bu terör örgütüyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz. Aslında tüm İslam dünyasının bu örgütle mücadele etmesi gerekiyor. Bizim böyle bir terör örgütüne izin vermemiz düşünülemez. Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek.







Erdoğan, ABD'ye yönelik olarak da birtakım uyarılarda bulundu. "Bizden yeni bir plan istiyorlar. Münbiç hikayesiyle dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Münbiç Arapların yaşadığı bir bölgedir" diyen Erdoğan, ABD'ye atıfla "Ama terör örgütlerine vermiş durumdalar. Şimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz, çıkarmadığınız takdir de Münbiç'e de gireceğiz. Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör batağına müdahalede yeterince zaman kaybetmiştir" diye konuştu.