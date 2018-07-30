Erdoğancılar Almanya'da Özil'e destek eylemi yaptı

Hacivat Sanat ve Kültür Derneğince, Bild ve Die Welt gazetelerini de bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde düzenlenen gösteriye yüz kadar kişi katıldı.







ERDOĞAN VE ÖZİL LEHİNE SLOGANLAR ATILDI





Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Tayyip Erdoğan ve Mesut Özil lehine sloganlar atıldı.





Gösteride Alman basını protesto edildi.





Göstericiye katılanlardan bazıları 'Ben Özil’im' yazılı tişört giyerken, çoğu gösterici de üzerinde Mesut Özil’in fotoğrafı ve 'Ben Özil’im' yazan etiketleri göğüslerine yapıştırdı.







