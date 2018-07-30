Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğancılar Almanya'da Özil'e destek eylemi yaptı /30 Temmuz 2018 08:18

Erdoğancılar Almanya'da Özil'e destek eylemi yaptı

AKP'liler Alman Milli Takımı’ndan ayrılan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’e destek vermek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin'de 'Ben Özil’im' gösterisi yaptı.

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Hacivat Sanat ve Kültür Derneğince, Bild ve Die Welt gazetelerini de bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde düzenlenen gösteriye yüz kadar kişi katıldı.

ERDOĞAN VE ÖZİL LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Tayyip Erdoğan ve Mesut Özil lehine sloganlar atıldı.

Gösteride Alman basını protesto edildi.

Göstericiye katılanlardan bazıları 'Ben Özil’im' yazılı tişört giyerken, çoğu gösterici de üzerinde Mesut Özil’in fotoğrafı ve 'Ben Özil’im' yazan etiketleri göğüslerine yapıştırdı.


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