Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a sert tepki /03 Haziran 2019 19:25

Erdoğan'a sert tepki

İyi Parti İstanbul Milletvekili Andican, Erdoğan’ın "Konstantinopol" sözlerine tepki göstererek, “Konstantinopol söylemiyle de İstanbul’u tekrar kaybedeceksiniz.” dedi.

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Erdoğan’ın ‘Konstantinopol’ sözlerine İyi Parti’den sert tepki geldi. 

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son çıkışı yüzünden İstanbul’da seçimi bir kez daha kaybedeceğini söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Andican şu ifadeleri kullandı: “Sn. Erdoğan “İstanbul’u Konstantinopol olarak görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var” diyor. Sn. Cumhurbaşkanımız, Gerçek dışı “Beka Sorunu” ve aşağılayıcı “Zillet İttifakı” söylemiyle büyük şehirleri kaybettiniz. Konstantinopol söylemiyle de İstanbul’u tekrar kaybedeceksiniz.” 

ERDOĞAN, YENİKAPI'DA "KONSTANTİNOPOL" DEDİ

Erdoğan, Yenikapı’da düzenlenen Enderun Teravihi programında yaptığı konuşmada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul seçimine temas etti.

Erdoğan, "Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım.” dedi. 
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