Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in 56'ncı ölüm yıl dönümünde Dostluk Ödülü’nü alan sanatçı Edip Akbayram, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sanatçı müsveddesi” sözüne de gönderme yaptı.





"BEN BUNU BİR ONUR OLARAK KABUL EDİYORUM"





T24'ten Hakan Aksay'a mülakat veren Edip Akbayrak, AKP iktidarının sanatçıları hedef alan tehdit ve gözdağı mesajlarının kendisini yıldırmayacağını ve bildiği doğruları söylemeye devam edeceğini kaydetti.





Akbayram, “Bizlere müsvedde diyorlar. Evde oturdum bilanço yaptım; 50 yıllık sanat yaşamımdan 10-12 cumhurbaşkanı, 8- 10 başbakan ve sayısız bakan gelmiş geçmiş. Sanatçı müsveddeleri ise eğilmeyen, doğruların peşinde koşan insanlar. Ben bunu bir onur olarak kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.





Edip Akbayram (sağda), T24'ten Hakan Aksay'a mülakat verdi.





AKBAYRAM: İMAMOĞLU AYRIM YAPMAYAN BİR SİYASETÇİ





Akbayram, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 6 Mayıs'ta "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu ile arasında bağ kurdu.





Akbayram, “Ben sola, sağa, liberale, muhafazakâra şarkı söylemedim. Ayrım yapmadan 80 milyona şarkı söyledim. İmamoğlu da 16 milyonu kucaklayan, ayrım yapmayan bir siyasetçi.” dedi.





ERDOĞAN SANATÇILARI TEHDİT ETMİŞTİ





AKP lideri Erdoğan, YSK kararı ile mazbatası elinden alınan İmamoğlu'nun, "Artık susmayın. Konuşun. Sanatçılar, işadamları ve sporcular, herkes konuşmalıdır." çağrısına destek veren sanatçılara "müsvedde" diyerek ünlü isimleri alenen tehdit etmişti.