Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a "müsvedde" cevabı /09 Haziran 2019 19:35

Erdoğan'a "müsvedde" cevabı

Sanatçı Edip Akbayram, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar için sarf ettiği "sanatçı müsveddeleri" sözüne nasıl cevap verdi?

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in 56'ncı ölüm yıl dönümünde Dostluk Ödülü’nü alan sanatçı Edip Akbayram, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sanatçı müsveddesi” sözüne de gönderme yaptı.

"BEN BUNU BİR ONUR OLARAK KABUL EDİYORUM"

T24'ten Hakan Aksay'a mülakat veren Edip Akbayrak, AKP iktidarının sanatçıları hedef alan tehdit ve gözdağı mesajlarının kendisini yıldırmayacağını ve bildiği doğruları söylemeye devam edeceğini kaydetti.

Akbayram, “Bizlere müsvedde diyorlar. Evde oturdum bilanço yaptım; 50 yıllık sanat yaşamımdan 10-12 cumhurbaşkanı, 8- 10 başbakan ve sayısız bakan gelmiş geçmiş. Sanatçı müsveddeleri ise eğilmeyen, doğruların peşinde koşan insanlar. Ben bunu bir onur olarak kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram (sağda), T24'ten Hakan Aksay'a mülakat verdi.

AKBAYRAM: İMAMOĞLU AYRIM YAPMAYAN BİR SİYASETÇİ

Akbayram, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 6 Mayıs'ta "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu ile arasında bağ kurdu.

Akbayram, “Ben sola, sağa, liberale, muhafazakâra şarkı söylemedim. Ayrım yapmadan 80 milyona şarkı söyledim. İmamoğlu da 16 milyonu kucaklayan, ayrım yapmayan bir siyasetçi.” dedi.

ERDOĞAN SANATÇILARI TEHDİT ETMİŞTİ

AKP lideri Erdoğan, YSK kararı ile mazbatası elinden alınan İmamoğlu'nun, "Artık susmayın. Konuşun. Sanatçılar, işadamları ve sporcular, herkes konuşmalıdır." çağrısına destek veren sanatçılara "müsvedde" diyerek ünlü isimleri alenen tehdit etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a "müsvedde" cevabı Sonraki Haber >>

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:30:48