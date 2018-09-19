Erdoğan'a göre Türkiye'de 'Kriz mriz yok '

Türkiye'de seçimler sonrasında Döviz kuru arttı, enflasyon zıpladı, Faizler tavan yaptı Yüzlerce şirket battı, Binlerce kişi işsiz kaldı... Durum daha da vahim haline gelecek diye herkes korkuyor.. Üstüne üstlük bu durumu Saraya duyurmak için yapılacak her türlü girişim panzerlerle bastırılıyor

Bu tabloya rağmen Erdoğan'ın gündeminde kriz yok.. Hatta kriz kelimesinden bile hoşlanmıyor. En son 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada





Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe değinen Erdoğan, bunu kriz şeklinde yorumlayanlara tepki gösterdi.





"Bizde kriz, mriz yok" diyen Erdoğan,"Dövizle kiralama, dövizle alışveriş, bunlar bitti. Türk Lirası kullanılacak, aksi halde bedelini öderler" ifadesini kullandı.







