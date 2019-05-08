Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'a en yakın isim kaç kişiyi işten attı? /08 Mayıs 2019 10:38

Erdoğan'a en yakın isim kaç kişiyi işten attı?

Eski Kadın ve Aile Bakanı Fatma Betül Sayan'ın kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türk Telekom'da krizin bedeli işçiye ödettiriliyor. 4,5 milyar dolar kredi alacağını ödemeyince 29 alacaklı banka 2018 sonunda Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine el koymuştu.

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SAMANYOLUHABER- 4,5 milyar dolar kredi borcunu ödemediği için 29 alacaklı bankanın hisselerine el koyduğu Türk Telekom’da krizin faturası işçilere kesildi. Türk Telekom, 2019 yılının ilk üç ayında 647 kişinin işine son verdi. 
  
Türk Telekom ve iştiraklerinde 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla toplu iş sözleşmesine bağlı personel sayısı 10 bin 232’ye geriledi. 

SENDİKALI 566 KİŞİ İŞSİZ KALDI

31 Aralık 2018’de 10 bin 798 kişi toplu iş sözleşmesine bağlı olarak istihdam ediliyordu. Buna göre Türk Telekom, sendikalı 566 kişinin işine son verdi.

Toplu sözleşmeye bağlı olmayan personel sayısı da 81 kişi azaldı. 2018 sonunda 33 bin 417 kişi çalışan Türk Telekom’da mart sonunda çalışan sayısı 647 kişi azalarak 32 bin 770’e indi.

BORSA İSTANBUL’A BEYAN ETTİ

TT, 2019 yılı ilk üç aylık dönemine ait rakamları Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) beyan etti.

2018 ilk çeyreğinde 4,6 milyar TL hasılat elde eden firma hasılatını 2019’un aynı döneminde yüzde 15,4 artırarak 5,4 milyar TL’ye yükseltti. 

2018 yıl sonunu 1,3 milyar TL net zarar açıklayan firma 2019 ilk 3 ayda 309 milyon TL net kâr açıkladı. Ancak zarardan kâra geçildiği halde 566 kişi işten atıldı. 

BORCU 32,6 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

2018 yıl sonunda 28,7 milyar TL olan toplam borç ise 2019 ilk üç ayda yüzde 13,7 artarak 32,6 milyar TL’ye yükseldi. Borcun 3,9 milyar TL birden yükselmesinde döviz kurundaki artış etkili oldu. 

Türk Telekom, Lübnanlı Hariri ailesi tarafından 2005 yılında 6,4 milyar dolar mukabilinde Özelleştirme İdaresi’nden devralınmıştı. 

Oger gubu bankalardan aldığı 4,5 milyar dolar krediye ödemeyince Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere 29 alacaklı banka Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine el koymuştu.

ERDOĞAN’A YAKIN İSİMLER

Türk Telekom’un yönetim kurulu başkanlığına eski Kadın ve Aile Bakanı Fatma Betül Sayan’ın kardeşi Ömer Fatih Sayan getirildi. 

Yüzde 55 hissesi alacaklı 29 bankaya devredilen Türk Telekom'da yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan (önde sağdan 2'nci) kardeşi Ömer Fatih Sayan (arkada sağdan 1'inci) oturuyor.

Telekom’un yönetim kurulunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi danışmanı Yiğit Bulut ile Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcısı Nureddin Nebati de bulunuyor.

Geçen hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu’nda, “Herkes bir kişiye iş versin.” diyen Erdoğan’a yakın isimlerin 647 kişinin işine son vermesi manidar bulundu.

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