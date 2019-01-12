Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a çoban diyen Şener'e fezleke /12 Ocak 2019 01:57

Erdoğan'a çoban diyen Şener'e fezleke

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanmasına tepki gösterdi.

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Fezlekenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “çoban” demesi nedeniyle hazırlandığını söyleyen Şener, “Kendisi, ‘Ben de bir çobanım’ demişti” diyerek Erdoğan’ın sözünü hatırlattı.

Şener Twitter hesabından, “Erdoğan’a “çoban” dedim, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten Meclis’e fezleke gönderdiler. 4-5 yıl hapsim istenecek belli. Halbuki kendisi, “Ben de bir çobanım” demişti. Ve de, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Demirel’e, 40 yıl boyunca milyonlarca kişi “Çoban Sülo” demişti, ama hiçbiri hakkında dava açılmamıştı” mesajını paylaştı.

Abdüllatif Şener, 31 Ekim 2017’de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda  “Artık yönetim, çoban-sürü ilişkisine döndü” demişti.

Erdoğan da 14 Kasım 2016'da, "Çobanlık deyip hafife almayın. Çobanlığın felsefesini anlamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden mesulsunuz buyuruyor Peygamberimiz" diye konuşmuştu.
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