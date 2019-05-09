Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'a bu hatayı Berat Albayrak yaptırdı' /09 Mayıs 2019 12:36

'Erdoğan'a bu hatayı Berat Albayrak yaptırdı'

CHP'ye göre Tayyip Erdoğan siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı ve bu hataya onu damadı zorladı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararınına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısında boykot seçeneğinin üzerinde çok durmadıklarını söyledi. Özel, seçim iptali kararının Erdoğan'ın siyasi tarihinin en büyük hatası olarak değerlendirirken, bu hatayı Berat Albayrak'ın yaptırdığını öne sürdü.

"Seçmen bu kararla hesaplaşmak istiyor"

Gerçek Gündem'in sorularını yanıtlayan Özel, 23 Haziran seçimine dair çok umutlu olduğunu ifade etti. PM toplantısında boykot tartışmalarının olduğunu ancak sahadan gelen izlenimler nedeniyle bu seçeneğin çok üzerinde durulmadığını söyleyen Özel, “Bu seçenek ciddi bir şekilde tartışılabilirdi ama 200 kişinin sahadan aldığı tek duygu şu idi; seçmen bu kararla hesaplaşmak istiyor.”

AKP’nin kurucularından Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu’nun tepkilerini de hatırlatan Özel, Binali Yıldırım’a oy verenlerin bile “Bu bize yakışmadı, doğru değil” dediğini söyledi.

"Berat Albayrak bu hatayı yaptırdı"

Seçim iptalinin Erdoğan’ın siyasi tarihinin en büyük hatası olduğunu söyleyen Özel, “Bu hatayı yapmamak için bir süre farklı bir tutum sergiledi, ama Berat Albayrak ve etrafındakilerin bu hayatı yaptırdığını düşünüyoruz.” dedi.
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