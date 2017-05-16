Erdoğan'a ABD'de miting şoku!

İşte Erdoğan’ın Washington Ziyaretinin Ayrıntıları, Kulis Bilgileri





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington’a Pazartesi günü akşam saatlerinde indi ve doğrudan Beyaz Saray’ın misafir konutu olarak bilinen Blair House’a geceyi geçirmek için geçti.





Erdoğan’ın şehirde sadece 24 saati biraz aşan bir süre kalacağı öğrenildi.













KİMSE GELMEYİNCE KONUŞMAKTAN VAZGEÇTİ





Erdoğan’ın gelişi öncesi Washington’daki Diyanet Merkezi bir email göndererek, Erdoğan’ın ABD’deki Amerikalı Müslümanlarla ‘buluşacağını’ söylemesine ve Erdoğan’ın bir ‘miting’ türü organizasyonla gelenlere hitap edeceği ilanlarına rağmen Erdoğan’ın konvoyu hiçbir şekilde kalabalığın yanına dahi yaklaşmadan doğrudan konuta gitti.





Erdoğan’ı karşılamak üzere ücretsiz otobüsler kaldırılmasına rağmen toplamda 100 kişiyi biraz aşan bir topluluk bulundu.







Washington’daki Büyükelçilikteki Eğitim Müşavirliğinin burs alan öğrencilere email göndererek Erdoğan’ı karşılamak için çağırdığı görüldü.













Soru Almayacaklar







Erdoğan ile Başkan Trump’ın yerel saatle 12.30pm de buluşup, önce görüşme ile ilgili bir açıklama yapacakları Beyaz Saray tarafından ilan edildi. Görüşme sonrası ise Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre herhangi bir basın toplantısı olmayacak. Görüşmeye Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılacak.





Obama döneminde birçok kez bu tip ikili görüşmeler öncesi bilgilendirici toplantılar veya telekonferanslar yapılırken, bu kez bu tür bilgilendirme toplantıları da yapılmadı.





En son ikili görüşmeyi 2013 yılının 16 Mayıs tarihinde yapan Erdoğan, zamanın Başkanı Obama ile önce çoklu görüşmeler yapmış, sonra ‘Rose Garden”da bir basın toplantısı yapmış, Dışişleri bakanlığında onuruna bir yemek verilmiş ve bir sonraki gün de akşam yemeğinde, Beyaz Saray’ın ‘kırmızı odasında’ bir görüşme yapmışlardı. O günden bugüne oldukça değişen bir Erdoğan ziyareti ve profili gözlerden kaçmıyor.





YPG, Zarrab ve Gülen







Salı günü Erdoğan’ın ABD’nin YPG’yi silahlandırma konusunda ikna etme çabasının olması beklenirken, Wall Street Journal’de bir haber soğuk duş etkisi yaptı. Erdoğan’ın şehre indiği gün WSJ’de çıkan habere göre ABD, Suriyeli Kürtlere ‘anti-tank’ füzeler de vermeyi kararlaştırdı. Tank ve zırhlı araçlara karşı kullanılan bu ağır silahlar Türk hükümetinin en fazla karşı olduğu silahlardan idi.





Fethullah Gülen’in iadesi ve Reza Zarrab’ın salınması adına da pek fazlaca ümit olduğu zannedilmiyor.





TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ İSİMLERİN ADI İDDİANAMEDE GEÇİYOR





Washington Hattı‘nın bazı güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre Zarrab iddianamesinin içinde Türkiye’de önde gelen isimler geçiyor.





Erdoğan’ın bu öne çıkan konularda Trump’ı ikna etmesi büyük bir sürpriz olacak. Buna rağmen Beyaz Saray’ın PKK’ye karşı işbirliği konusunda ve Rakka’nın IŞİD’den kurtarılması sonrası yerel halk tarafından idare edilmesine yönelik bazı güvenceler verileceği bilgileri yansıdı.





Atlantic Council ve SETA ile ‘kapalı’ toplantı





Erdoğan’ın Washington ziyaretleri genelde 3, 4 gün sürmesi ile bilinirdi, bu kez ise bir gün kalıyor. Erdoğan Trump ile görüşmesi sonrası başkentte son zamanlarda AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen Atlantic Council’da, yine AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen SETA’nın ortaklaşa düzenleyeceği bir ‘kapalı’ toplantıya katılacağı belli oldu.





Washington Hattı‘nın başkentte bulunan birçok Türkiye uzmanı ile görüşmesinde, Türkiye adına uzmanlıkları ile bilinen önde gelen ama Erdoğan’a karşı son yıllarda eleştirel tutum takınan isimlerin bu toplantıya davet edilmediği ortaya çıktı.





Atlantic Council Trump’ı Görüşmeye ‘Hazırlamış’





Yine Washington Hattı‘nın başkentteki yabancı ülke diplomatik kaynaklarından öğrendiğine göre, Atlantic Council ekibi Trump Beyaz Saray’ına Erdoğan ile görüşmeye hazırlamak üzere bir brifing de verdi. Bu brifingde Atlantic Council uzmanları Trump’a, Erdoğan ile ekonomik konulara yoğunlaşılması tavsiyesinde bulundu ve zorlu konuların üstünde uzunca durulmamasının yararlı olacağı iletildi.





Atlantic Council 2 hafta once İstanbul’da Enerji Zirvesi yapmış, ne var ki bu zirvedeki bazı gazeteci ve uzmanlar Erdoğan tarafından veto edildiği için konuşmacı listesinden çıkarılmışlardı. Atlantic Council ayrıca Erdoğan ile İstanbul’da da bir ‘kapalı’ toplantı yaptığı ortaya çıktı.





Erdoğan ile görüşme gününde büyük bir skandal daha patladı







Erdoğan ile görüşmesi öncesi Beyaz Saray bir skandalla daha sarsıldı.





Trump’ın FBI Direktörü Comey’i işinden kovmasından sadece bir gün sonra Oval Ofiste kabul ettiği Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Rus BElçi Sergey Kislyak’a ‘üst derecede gizlilik içeren’ bazı bilgileri ağzından kaçırdığı ortaya çıktı.





Bu istihbarat bilgilerin ABD’nin kendi müttefiği ülkelerden bile sakladığı bilgiler olmasından dolayı ABD istihbarat kurumlarının ciddi tepkilerinin olduğu görüldü. İstihbarat kurumlarının bu durumu Washington Post’a sızdırdıkları sanılıyor.





Pazartesi akşamı bütün gece konu geniş bir şekilde ABD radyo ve televizyonlarında tartışılırken Salı günü de Erdoğan’ın ziyareti sırasında yine skandalın Washington’ın ilk konusu olması bekleniyor.





washingtonhatti.com