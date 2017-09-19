Erdoğan'a ABD'de 'ilk gün' şoku

ABD Dişişleri Bakanlığı, kongreye verdiği silah satış bildirisini geri çekti.





Böylelikle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın korumalarının kullanması için bu yılın başında ABD'li bir silah şirketi ile yapıldığı söylenen 1,2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması rafa kalktı.





Karar için Erdoğan'ın ABD'ye gelmesi beklendi.





ABD’de bulunan Erdoğan, bu gelişmeyi, Amerikan PBS kanalına mülakatta değerlendirdi.





Trump yönetiminin Silah satış tasarısını geri çekme kararına inanamadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz." dedi.





Cumhurbaşkanı, "Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.