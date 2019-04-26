Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan zulmü tam '13 kat' arttı /26 Nisan 2019 18:35

Erdoğan zulmü tam '13 kat' arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk üç yıllık görev süresinde 'cumhurbaşkanına hakaret' davalarındaki toplam sanık sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık 13 kat artarak 12 bin 173 oldu. Mahkûmiyet kararı verilen sanık sayıları bir önceki döneme göre yaklaşık 13 kat artış göstererek 3 bin 221 oldu.

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12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk üç yıllık görev süresinde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davalarındaki toplam sanık sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık 13 kat artarak 12 bin 173 oldu.

dogrulukpayi.com sitesinin derlediği bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 1986 yılından 2017 yılına kadar yayınlamış olduğu, TCK kapsamında cumhurbaşkanına hakaretten dolayı açılan davalardaki sanık sayılar incelendiğinde, 1986’den 2017’ye kadarki dönemde açılan davalardaki sanık sayıları toplam 13 bin 889 oldu.

EVREN DÖNEMİ DAVA SAYISI: 340

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in döneminde davalardaki sanık sayısı 340, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde bu sayı 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde ise toplam sanık sayısı 158 oldu.

GÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 420 ARTIŞ

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 olan Cumhurbaşkanı’na hakaretten dolayı açılan davalardaki sanık sayısı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde bir önceki döneme göre %420 artış göstererek 848 oldu. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk üç yıllık görev süresinde ise ilgili davalardaki toplam sanık sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık 13 kat artarak (%1335 artış) 12 bin 173 oldu.



Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, yıllara göre karara bağlanan cumhurbaşkanına hakaret davalarındaki sanık sayıları incelendiğinde; 1994 yılından 2017 yılına kadar cumhurbaşkanına hakaretten dolayı toplam 9 bin 686 sanığın davası karara bağlandı. Bu yıllar içerisinde hakkında mahkûmiyet kararı verilen sanık sayısı ise 3 bin 607 oldu.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde ilgili sanık sayısı 71, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 233, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde ise hakkında mahkûmiyet kararı verilen sanık sayıları bir önceki döneme göre yaklaşık 13 kat artış göstererek 3 bin 221 oldu. 
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