Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yenilgiyi kabul mü etti? /17 Haziran 2019 20:03

Erdoğan yenilgiyi kabul mü etti?

Erdoğan'ın "sadece bir belediye başkanlığı, yani sadece vitrinde bir değişim" şeklindeki sözleri "yenilgiyi kabul mü etti" sorusunu akıllara getirdi....

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Törende 23 Haziran seçimlerine de değinen Erdoğan, "Önümüzde bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi var. Sadece bir belediye başkanlığı, yani sadece vitrinde bir değişim. Meclis'te kahir ekseriyetle zaten partimiz açık ara önde. Komisyonların tamamı partimizde. Bunun yanında yine aynı şekilde temsil noktasında vekaletler bizde. Böyle bir konum. Şimdi bu seçimde sadece bir vitrin, 39 belediyenin 25'i partimizde” dedi.

Erdoğan'ın sözleri "yenilgiyi kabul mü etti" şeklinde yorumlandı. Zira Erdoğan "sadece bir belediye başkanlığı, yani sadece vitrinde bir değişim" dedi. Erdoğan'ın "Meclis'te kahir ekseriyetle zaten partimiz açık ara önde" sözleri İstanbul'da geride olduğu şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın İstanbul için "sadece bir vitrin, 39 belediyenin 25'i partimizde" ifadelerini kullanması da böyle düşündürdü.

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