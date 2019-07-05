Erdoğan yeni parti ile ilk defa konuştu: Çok dert etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Ali Babacan ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iki yeni parti kuracağıyla ilgili iddialar sorulunca “Biz de sizden duyuyoruz” dedi ve geçmişte de ayrılanlar olduğunu ama yok olduklarını ifade etti. Erdoğan, farklı istikamete gidenleri ‘çok dert etmediklerini’ de söyledi.





Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili soru üzerine üzerine şöyle konuştu: “Benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekillerimin arasında böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların böyle bir çalışması varsa o da ayrı konu. Biz de bu haberleri sizlerden duyuyoruz. Buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu, şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Başkaları ayrıldı onlar da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz.”