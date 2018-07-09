Erdoğan yeni kabinesini açıkladı...

Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçti.
MHP ve Bahçeli'ye teşekkür
MHP ile iş birliğini Meclis'te geleceğe yönelik olarak sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şu sıralar da yeni kabinenin kimlerden oluşacağını açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Dr. Fahrettin Koca
Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan