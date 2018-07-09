Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yeni kabinesini açıkladı... /09 Temmuz 2018 22:40

Erdoğan yeni kabinesini açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinede yer alan isimleri açıklıyor.

SHABER3.COM

Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçti.

MHP ve Bahçeli'ye teşekkür
MHP ile iş birliğini Meclis'te geleceğe yönelik olarak sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, şu sıralar da yeni kabinenin kimlerden oluşacağını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Dr. Fahrettin Koca

Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan yeni kabinesini açıkladı... Sonraki Haber >>

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:23:38