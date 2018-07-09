Erdoğan yeni kabinesini açıkladı...

Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçti.

MHP ve Bahçeli'ye teşekkür

MHP ile iş birliğini Meclis'te geleceğe yönelik olarak sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.