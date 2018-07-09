Erdoğan yemin etti, yeni sistem resmen başladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 16.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Türkiye yeminle birlikte resmen parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı.





Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te ettiği yemin şöyle:





“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldıktan sonra Anıtkabir'deki törene katıldı.





Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:





"Türkiye iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm noktasında Cumhurbaşkanılğı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini, kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyeti 100. kuruluş yıldönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."





Saat 21.30'da yeni kabine açıklanacak. Erdoğan, kabinede Meclis'ten isimlerin olabileceği gibi, partili olmayan isimlerin de yer alabileceğini açıklamıştı. Yeni kabine ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek.





Erdoğan'ın yemin töreni ile kabinenin açıklanacağı zaman aralığında, ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de yayımlanacak. O kararname ile bakanlıklar yeniden yapılandırılacak.





"ARTIK 'BAŞKAN' DEYİN"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi.





Erdoğan, Meclis çıkışı gazetecilerin "Size artık Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim?" sorusuna, "Başkan diyebilirsiniz" yanıtını verdi.





Bu arada Erdoğan'ın yemin törenini kutlamak üzere 20-30 kişilik partili bir grup TBMM önüne geldi. Grup kısa süre bekleyişin ardından dağıldı.