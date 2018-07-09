Erdoğan yemin etti, dolar 4.60'ı geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun, en yaşlı üye İyi Partili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis yeminini etti.





Cumhurbaşkanı seçildiğine dair hazırlanan mazbatasını Yılmaz'ın elinden alan Erdoğan, yemin töreni için geldiği kürsüde şunları söyledi:





“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”





Erdoğan'ın yemin ettiği dakikalarda gün içinde düşüş trendinde olan dolar kuru yükselişe geçti.





Geçtiğimiz hafta 4.7229'a kadar yükselen dolar/TL kuru, çarşamba günü düşüşe geçerek haftayı yüzde 0.32 ekside 4.5782 seviyesinden tamamlamıştı.





Yeni haftaya 4.60 seviyesinin altında başlayan kur, öğlen saatlerinde düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 1'in üzerinde düşmesinin ardından kaybını geri aldı akşam saatlerinde yüzde 0.53 yukarıda 4.5991 seviyesinde seyretti.





Dolayısıyla haftanın ilk günü pozitif bir havanın hakim olduğu piyasalarda, kapanış saatine doğru durum tersine döndü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle dolar da yükselişini sürdürdü.