Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Yargının tarafsızlığını koruması şarttır! /04 Eylül 2017 17:07

Erdoğan: Yargının tarafsızlığını koruması şarttır!

Yargıyı AKP'ye bağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni adli yıl açılışı öncesi, "Hukuk devletinin yaşatılabilmesi için, yargının her türlü taassuptan, gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalması, tarafsızlığını koruması şarttır" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan: Yargının tarafsızlığını koruması şarttır..

Tüm yüksek yargı kadrolarının AKP'ye bağlandığı dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yargı bağımsızlığı" açıklaması geldi.

Yeni adli yıl öncesi bir mesaj yayımlayan Erdoğan, "Hukuk devletinin yaşatılabilmesi için, yargının her türlü taassuptan, gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalması, tarafsızlığını koruması şarttır" dedi.

Yargıya güvenin ülke tarihinin belki de en düşük seviyelerine indiğini unutan Erdoğan, mesajına şu sözlerle devam etti:

Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya yönelik çalışmalarda, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve yargıya güvenin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformların kesintisiz şekilde sürmesi büyük önem taşımaktadır. Adalet sistemimizin şeffaflaştırılması, hesap verebilirliğinin temini, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının daha da güçlendirilmesi için herkes üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiden, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden asla feragat etmeden, kazanımlarında herhangi bir geri gidişe izin vermeden hedeflerine ulaşacağına olan inancımı bir kez daha vurgulayarak, 2017-2018 Adli Yılı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüksek mahkemelerimizin başkan ve üyeleri başta olmak üzere, adaletin tesisi için ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevleri başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.
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