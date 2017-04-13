Erdoğan Yahudi lobilerine sığındı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün partisinin İstanbul İl Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin New York kentinde görülen Rıza Zarrab davası konusunda Yahudi lobisine nasıl sığındığını açıkladı.





Açıklamasında, 15 Temmuz darbesini önceden yazan Amerikalı neo-con yazar Michael Rubin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan mesajlarına dikkat çeken Perinçek, “Rubin, en son Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit edecek kadar ileri gitti. Bu tehditlerden sonra, Tayyip Erdoğan’ın Suriye’yi hedef alan ABD saldırısını kışkırtan ve destekleyen tutumu, Türkiye’de AKP dahil, herkeste kaygılara neden oldu” dedi.





“RUBİN’İN TEHDİTLERİ BUNA BAĞLANIYOR”





Vatan Partisi Lideri Perinçek “Rıza Zarrab davasında Tayyip Erdoğanların Yahudi lobisi ile işbirliğine yöneldiğini gösteren olgular, bizi kaygılandırmıştır ve konuyu Türkiye kamuoyu ile paylaşmayı zorunlu görüyoruz” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:





“ABD’nin New York kentinde görülen Rıza Zarrab davasında yeni aktörler sahne aldı. Bilindiği gibi, sanık sandalyesinde Rıza Zarrab’ın yanında, Halk Bank Genel Müdür Yardımıcısı Mehmet Hakan Atilla da oturuyor. Her iki sanığın da tutuklanmasıyla birlikte Türkiye üzerindeki baskılar da ağırlaşmış bulunuyor. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Mart 2017 günü tutuklanmasıyla birlikte Tayyip Erdoğan davanın doğrudan hedefine girdi. Ayrıca iddianame, adı anılmayan yedi şüphelinin daha bulunduğu belirtiliyor. Bu şüphelilerin suç oluşturan eylemlerinin saptandığı vurgulanıyor. Bu şüpheliler arasında Tayyip Erdoğan’ı yakından ilgilendiren kimselerin bulunduğu ABD basınında açıkça belirtiliyor. Rubin’in tehditleri buna bağlanıyor.”





“ZARRAB’IN YENİ DANIŞMANLARI YAHUDİ LOBİSİNDEN”



