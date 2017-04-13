Erdoğan Yahudi lobilerine sığındı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün partisinin İstanbul İl Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin New York kentinde görülen Rıza Zarrab davası konusunda Yahudi lobisine nasıl sığındığını açıkladı.
Açıklamasında, 15 Temmuz darbesini önceden yazan Amerikalı neo-con yazar Michael Rubin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan mesajlarına dikkat çeken Perinçek, “Rubin, en son Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit edecek kadar ileri gitti. Bu tehditlerden sonra, Tayyip Erdoğan’ın Suriye’yi hedef alan ABD saldırısını kışkırtan ve destekleyen tutumu, Türkiye’de AKP dahil, herkeste kaygılara neden oldu” dedi.
“RUBİN’İN TEHDİTLERİ BUNA BAĞLANIYOR”
Vatan Partisi Lideri Perinçek “Rıza Zarrab davasında Tayyip Erdoğanların Yahudi lobisi ile işbirliğine yöneldiğini gösteren olgular, bizi kaygılandırmıştır ve konuyu Türkiye kamuoyu ile paylaşmayı zorunlu görüyoruz” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:
“ABD’nin New York kentinde görülen Rıza Zarrab davasında yeni aktörler sahne aldı. Bilindiği gibi, sanık sandalyesinde Rıza Zarrab’ın yanında, Halk Bank Genel Müdür Yardımıcısı Mehmet Hakan Atilla da oturuyor. Her iki sanığın da tutuklanmasıyla birlikte Türkiye üzerindeki baskılar da ağırlaşmış bulunuyor. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Mart 2017 günü tutuklanmasıyla birlikte Tayyip Erdoğan davanın doğrudan hedefine girdi. Ayrıca iddianame, adı anılmayan yedi şüphelinin daha bulunduğu belirtiliyor. Bu şüphelilerin suç oluşturan eylemlerinin saptandığı vurgulanıyor. Bu şüpheliler arasında Tayyip Erdoğan’ı yakından ilgilendiren kimselerin bulunduğu ABD basınında açıkça belirtiliyor. Rubin’in tehditleri buna bağlanıyor.”
“ZARRAB’IN YENİ DANIŞMANLARI YAHUDİ LOBİSİNDEN”
“Geçen Şubat ayında Zarrab tarafı, Rudolph Giuliani ve Michael B. Mukasey’in danışman olarak tuttuklarını duyurdu” hatırlatmasında bulunan Perinçek açıklamasında şunlara dikkat çekti:
“Rudolph Giuliani, önemli bir kişilik: New York Eski Belediye Başkanı, Trump’ın danışmanı, İsrail lobisinin temsilcisi, Neo Conların önemli kadrolarından. New York Savcılığının, Zarrab’ın avukatları ile 24 Mart’ta yaptıkları görüşmeden sonra yaptığı saptamalar şöyle:
- Zarrab’ın yeni danışmanları Giuliani ve Mukasey 24 Şubat 2017 günü Başsavcı Jeff Sessions’ı bilgilendirdiler ve kısa bir süre sonra Türkiye’ye gittiler.
- Başsavcı Sessions, Trump tarafından atandı. Öncesinde Kongre üyesi olan Sessions da son altı ayda Türk hükümeti temsilcileri ile görüşmüş.
- Rudolph Giuliani ve Mukasey, Şubat ayı sonunda ABD Başsavcısı'nın bilgisi dahilinde Tayyip Erdoğan'la görüştüler (Belgeli). Amaç, davaya ‘diplomatik bir çözüm’ bulmaktı.
- Bu görüşmede davanın olası çözümü ele alındı.
- Giuliani ve Mukasey, ABD’ye döndükten sonra ABD hükümeti temsilcileri ile görüşmeler yaptılar.”
“ERDOĞANLAR İÇİN ÇALIŞAN GUILIANI”
Doğu Perinçek, “Giuliani'nin özgeçmişi, İsrail devletiyle sıkı bağlarını açık bir şekilde sergiliyor. En son Trump'ın ‘özel mesajını’ Netanyahu'ya götürdü” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“- Giuliani'nin hissedarı olduğu Greenberg Traurig şirketi, Türkiye'nin lobi faaliyetlerini yürütüyor (Resmi belgeli).
- Aynı şirket, aynı zamanda Barzanistan'ın lobi faaliyetini yürütüyor (Resmi belgeli).
Böylece Rıza Zarrab davasında, Trump, Yahudi lobisi, Neo Conlar, Barzani ve Tayyip Erdoğan arasında bir işbirliği manzarası ortaya çıkıyor.”
“HAKİMİN KARARI: ERDOĞAN’DAN ALINAN ÜCRETİ AÇIKLAYIN!”
Doğu Perinçek değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“Savcılığın Giuliani ve Mukasey’in danışman sıfatıyla davaya katılmasına itirazları üzerine dava hakimi Richard Berman, Zarrab’ın avukatından ikilinin oynadıkları roller hakkında yazılı bildirim istedi. Talebe göre avukat, Giuliani’nin avukatlık şirketinin Türkiye ile ilişkilerini ve davada Zarrab’tan alınan ücret dışında elde ettiği kazancı açıklamak zorunda. Savcılık, üstü kapalı olarak Giuliani ve Mukasey ikilisinin Tayyip Erdoğanlardan para aldığını ileri sürmektedir.
Zarraf’ın avukatı Berman’ın 14 Nisan’a değin bildirimde bulunması gerekiyor. Avukat bildirimi kapalı olarak sunma talebinde bulundu. 14 Nisan yarın.
Diğer yandan hakim davanın bir dahaki duruşma tarihi olarak 24 Nisan’ı belirledi.
“GİULİANİ’YE KARŞI SERT ELEŞTİRİLER”
Rudolph Giuliani’nin Zarrab davasında Ankara’dan uzlaşma önerisi getirmesine karşı New York’ta sert eleştiriler var. Hatta şiddetli itirazlar demek daha doğru.
Davanın savcısı, Giuliani’nin Zarrab’ı savunmak yanında, Türkiye hükümeti için lobi çalışması yapmasının çıkar çatışması yaratacağını ileri sürdü.
Demokrat Partiye yakın olan Bipartsian Policy Center (BPC) ise 9 Nisan 2017 günü yayımladığı bir haberde, Giuliani’nin hem Zarrab’ı savunup, hem de Zarrab tarafından dolandırıldığı iddia edilen şirketlerin danışmanlığını yapmasını ‘skandal’ olarak nitelendi. BPC ‘Giuliani’nin Türk Hükümeti’nden aldığı ücret listesi rahatsız edicidir’ ifadesini kullandı.
“DAVA ÜZERİNDEN RAKKA HAREKATI BASKISI”
“Clinton, Bush ve Obama dönemlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmış olan, ‘Güvenilmez bir müttefik: Erdoğan Diktatörlüğü Altında Türkiye’ adlı kitabın yazarı David Philipps, Alternet haber sitesine verdiği 10 Nisan günlü demeçte ‘Trump Rakka harekâtına Türkiye’nin onayını almak için davayı kapatabilir. Bu hukuk devletine aykırı olur’ dedi.
11 Nisan 2017 günü Huffington Post gazetesine bir makale yazan Philipps, ‘İran ambargosunu delen birisini savunarak Giuliani kendisinin ve şirketinin güvenilirliğini bütünüyle yok etmiştir. Adalet Bakanlığı siyasal baskıya boyun eğerse büyük hata işler. Adalet, yakınlarını korumak için siyasilerin müdahale ettiği Türkiye’de satılık olabilir, ABD’de değil’ gibi ağır ifadeler kullandı.
Philipps, 5 Nisan’da da ABD Temsilciler Meclisi oturumunda bildirge sunmuş, Türkiye’yi PKK ve FETÖ operasyonları nedeniyle “diktatörlük” olarak tanımlamıştı. Rıza Zarrab davası, Türkiye düşmanlarına saldırı olanakları sunmaktadır.
“YAHUDİ LOBİSİNE DEĞİL TÜRKİYE’YE GÜVENMELİ”
ABD’deki Zarrab Davası, artık bir Türkiye davasına dönüşmüş bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı, bu dava üzerinden açıkça tehdit ediliyor.
Bu tehditler, artık Cumhurbaşkanının kişiliğine yönelik olmanın ötesinde Türkiye’yi de hedef almaktadır.
Tayyip Erdoğan’ın en son ABD’nin Suriye’ye yönelik bombardımanını desteklemesi, Türkiye’nin güvenliğinin korunamadığını gösteriyor.
Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çok ciddî tehditlerle yüz yüze bulunduğu bugünkü koşullarda, Zarrab Davasıyla ilgili tehditleri kamuoyuyla paylaşmalıdır.
ABD’nin tehditlerine karşı kararlı bir tavır almak, Tayyip Erdoğan’ın meselesi olmanın ötesinde Türkiye’nin meselesidir.
Kamuoyu aydınlanmayı beklemektedir.”