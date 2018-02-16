Erdoğan ve Tillerson 3 saat görüştü..

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görüşmesi 19.41'de Saray'da başlayan görüşme sona erdi. Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından gelen bilgilere göre Tillerson ve Erdoğan görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği öğrenildi. Öte yandan ABD Dışişleri Sözcüsü'nden, 'Türkiye ile verimli görüşmeler yaptık' açıklması geldi. Görüşmenin ardından resmi yazılı bir açıklama gelmedi.





Tillerson'ın Türkiye temaslarında ABD'nin PYD'ye silah sevkıyatı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Kudüs konularının görüşülmesi gündeme gelmişti.







