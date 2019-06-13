Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan ve Davutoğlu telefonda kavga etti' iddiası /13 Haziran 2019 19:40

'Erdoğan ve Davutoğlu telefonda kavga etti' iddiası

TurkTime yazarı Talat Atilla, şimdilerde yeni parti çıkaracağı iddiaları ile adı duyulan Ahmet Davutoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda tartıştığını iddia etti.

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TurkTime yazarı Talat Atilla, bugünkü köşesinde bazı bilgiler paylaştı. Atilla, adı yeni partiyle anılan Ahmet Davutoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda tartıştığını yazdı.

İşte Talat Atilla'nın o yazısı:

Yeni parti kurma hazırlıklarına hız veren eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz bayramda telefonda kavga ettiler.

Güvenilir kaynaklardan aldığım net bilgilere göre olay şöyle gelişti;

Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun telefonuna Erdoğan çıkmadı. Davutoğlu’nun ısrarla aramasından sonra telefona çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir bayramlaşmanın ardından Davutoğlu’na “Sen neden İstanbul’da değilsin?” sorusunu yöneltti.

Davutoğlu’nun “Binali bey için mi gideceğim?” yanıtına sinirlenen Erdoğan “Sen Binali bey için değil, ak parti için çalışmış olacaksın. Hani aramızda hukuk vardı” karşılığını verdi.

Bunun üzerine Davutoğlu’nun “Beni gazetecilerin saldırılarına karşı korumadınız. Suriye dahil her şey üzerimde kaldı sayın Cumhurbaşkanım?” dedi.

Erdoğan’ın bu yanıt karşısında hiddetlendiği ve “Boş ver şimdi gazetecileri falan. Bunlar bahane. Sen neredesin, biz neredeyiz?” diyerek telefonu sert bir şekilde kapattı.

Bu telefon konuşmasından sonra Davutoğlu ve Erdoğan siyasi anlamda köprüleri tamamen attı.

NOT: Yazıyı kaleme almadan önce eski Başbakan Davutoğlu’nun cebine olayı özetleyen notu gönderdikten sonra, yanıtını bekledim ama her hangi bir değerlendirme yapmadı.
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