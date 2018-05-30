'Erdoğan ve Bahçeli yakında birbirine girer'

Artı Tv’nin ‘Devlet Bahçeli’nin şu anda ülke yönetiminde etkisi nedir’ sorusunu yanıtlayan Demirtaş’ın ifadesi şöyle:



“Abartıldığı kadar etkili değildir. Erdoğan MHP’ye seçimlere kadar ihtiyaç duyduğundan, gönüllerini hoş tutmaya çalışıyor. Yakın zamanda Erdoğan-Bahçeli kavgasına tanıklık edilirken ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Köprüyü geçmelerine az kaldı.”





‘ALLAH BAHÇELİ’Yİ AFFETSİN’







Demirtaş, Bahçeli’nin af ısrarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:





“Allah Bahçeli’yi affetsin. Bayağı günah biriktirdi çünkü. Şu anda adil bir yargılama yapılmadığı için suçlanan, ceza alan yüz binlerce insan için mutlaka iyileştirici, onarıcı ve adaleti sağlayan düzenlemelere ihtiyaç var. Bu bir af mı olur, başka yasal düzenlemelerle mi yapılır bunu tartışmak gerekir mutlaka. Ama bu konuda bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğu ortada. Bunun sınırını da MHP gibi mafya sever bir parti belirleyemez elbette.”