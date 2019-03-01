Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve AKP’yi 28 Şubat ile kıyaslamak mümkün mü? /01 Mart 2019 17:43

Erdoğan ve AKP’yi 28 Şubat ile kıyaslamak mümkün mü?

Gazeteci Selçuk Gültaşlı, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile ilgili son raporunu ve 28 Şubat’ın yıl dönümünü Bold Medya’da katıldığı programda değerlendirdi...

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You Tube'tan yayın yapan Bold Medya yayınında Gazeteci Fatih Akalan’ın sorularını cevaplayan Gültaşlı, AP’nin Türkiye raporunun tamamına yakının olumsuz görüşler içerdiğini söyledi. Raporun gerçekçi bir rapor olduğunu ve Türkiye’de yaşananların fotoğrafını çektiğini aktaran Gültaşlı, “Türkiye’den ümit kesilmiş durumda.” tespitini yaptı.




Programda günümüzde yaşananlara dikkat çeken Gültaşlı, “Erdoğan’ın demokratlığı bu kadarmış!” dedi. Hem bugünü, hem de 28 Şubat dönemini değerlendiren Gültaşlı, “Erdoğan ve AKP rejimini 28 Şubat dönemi ile kıyaslamak 28 Şubat’ın darbeci generallerine hakaret olur!” ifadesini kullandı.


 
Şubat ayı içinde AP’nin, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren karar tasarısı, parlamentonun Dışişleri Komisyonu’nda oy çokluğuyla geçmişti. Sosyal Demokrat (S&D) Grup üyesi Hollandalı parlamenter ve Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Dışişleri Komisyonu tarafından üzerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilerek 7’ye karşı 47 oyla kabul edilmişti.
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