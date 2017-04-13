Erdoğan ve AKP 16 Nisan'dan iki gün sonra ne yapmayı planlıyor?

Gazete Habertürk'ün haberine göre, bu antidemokratik kararlardan ilki OHAL, Erdoğan ve AKP OHAL'i uzatacak.





OHAL UZATILACAK





OHAL’in 19 Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı TBMM’ye sunulacak. Kararın 18 Nisan’da TBMM’de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.







KHK’LAR ÇIKARILACAK





Hükümetin ajandasındaki bir diğer başlık, şu ana kadar 1 milyondan fazla mağdur oluşturan kanun hükmünde kararnameler (KHK) olacak. 15 Temmuz sonrası bugüne kadar geçen sürede 21 KHK çıkarıldı. KHK’ların sonuncusu 29 Mart’ta yayımlandı. Hazırlıkları tamamlanan yeni KHK’ların referandum sonrasında yayımlanması düşünülüyor.





KOMİSYON KURULACAK





Habertürk'ün haberine göre iktidarın bir diğer gündemi OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu olacak. Ocak ayında çıkarılan 685 sayılı KHK ile getirilen düzenleme, özellikle kamudan atılanlara yargı yolunu açması nedeniyle önem taşıyordu. KHK komisyon üyelerinin 1 ayda belirlenmesini öngörmesine karşın aradan geçen 4 ayda bu gerçekleşmedi.