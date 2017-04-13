Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve AKP 16 Nisan'dan iki gün sonra ne yapmayı planlıyor? /13 Nisan 2017 08:23

Erdoğan ve AKP 16 Nisan'dan iki gün sonra ne yapmayı planlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet, bir süredir üzerinde çalışılan ancak 'hayır' oylarını artırmasından endişe edilen 3 kritik konuyu 16 Nisan sonrası karara bağlayacak.

SHABER3.COM

Gazete Habertürk'ün haberine göre, bu antidemokratik kararlardan ilki OHAL, Erdoğan ve AKP OHAL'i uzatacak.

OHAL UZATILACAK

OHAL’in 19 Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı TBMM’ye sunulacak. Kararın 18 Nisan’da TBMM’de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

KHK’LAR ÇIKARILACAK

Hükümetin ajandasındaki bir diğer başlık, şu ana kadar 1 milyondan fazla mağdur oluşturan kanun hükmünde kararnameler (KHK) olacak. 15 Temmuz sonrası bugüne kadar geçen sürede 21 KHK çıkarıldı. KHK’ların sonuncusu 29 Mart’ta yayımlandı. Hazırlıkları tamamlanan yeni KHK’ların referandum sonrasında yayımlanması düşünülüyor.

KOMİSYON KURULACAK

Habertürk'ün haberine göre iktidarın bir diğer gündemi OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu olacak. Ocak ayında çıkarılan 685 sayılı KHK ile getirilen düzenleme, özellikle kamudan atılanlara yargı yolunu açması nedeniyle önem taşıyordu. KHK komisyon üyelerinin 1 ayda belirlenmesini öngörmesine karşın aradan geçen 4 ayda bu gerçekleşmedi. 
<< Önceki Haber Erdoğan ve AKP 16 Nisan'dan iki gün sonra ne yapmayı... Sonraki Haber >>

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:36:36