Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Vatikan'da /05 Şubat 2018 12:32

Erdoğan Vatikan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Papa Francis'le görüşmesi başladı. Erdoğan'ın ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Papa Francis'le görüşmek üzere Vatikan'a geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı.

PAPA-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile baş başa görüşmesi başladı.

59 YILIN ARDINDAN İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Francis'le yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Vatikan'a Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.
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