Erdoğan: Trump'tan yaptırım izlenimi hiç almadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da yapılacak G20 zirvesine gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya’dan S-400 füze sisteminin alınması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı yönünde bir izlenim almadığını söyledi. Erdoğan, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş için referandumu gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi ancak “Aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz” mesajı da verdi.







Cumhurbaşaknı Erdoğan, Japonya ziyareti öncesi “S-400 meselesinde ABD yaptırım kararı alırsa Türkiye’nin B planı olacak mı?” sorusu üzerine, şunları söyledi: “S-400 konusunda işin bittiğini, artık işin teslim sürecinde olduğunu daha önce de ifade ettik. Birçok kez gerek şahsım gerek İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı işin bittiğini ifade ettik. Nedense bizim söylediğimize inanılmıyor. Bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor. Türkiye bir NATO ülkesidir, Amerika da. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bunu bilmiyorum. Amerika’yla münasebetlerimiz stratejik ortaklık çerçevesinde yürütülmektedir. Bugüne kadar sayın Trump’la yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri hiç almadım. Ama alt kademelerde birileri bu tür işleri dillendiriyor. Sayın Trump’la bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı, C planı derken doğmamış çocuğa don biçme yoluna gitmeyelim o adeta çeyiz sandığında kalsın.”





KILIÇDAROĞLU’NA ‘REFERANDUM’ TEPKİSİ





CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sistem değişikliğiyle ilgili referandumu gündeme getiren sözleriyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu: “Yeni yönetim sistemini millete sunduk, millet kararını verdi, bu iş bitmiştir. Bir yılı geride bıraktık, eksiğiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte nerelerde aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. Akşam kalk sabah kalk referandum dünyada böyle bir şey yok. Başkanlık sistemi ülkemizde ilk defa bizimle denenmiştir, deneniyor. Ondan önce parlamenter sistemi denedik bizi nerelere getirdiğini gördünüz. Çok bedeller ödedik. Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz.”





OSMAN ÖCALAN SORUSUNA REYTİNGLİ YANIT





Erdoğan, 23 Haziran seçimi öncesi Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’ın İmralı’da Abdullah Öcalan’ı ziyaret ederek bir mektubunu kamuoyuna açıklamasıyla ilgili soru üzerine “Hangi kurum hangi şartlar altında çalışacak bu yasalarla bellidir” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Cezaevinde yatanlara hangi kurum müsade eder? Adalet Bakanlığı. Müracat yapılmıştır ve böyle bir adım atılmıştır. MİT ve bakanlık kime ne zaman izin vereceğini yasalara bağlı olarak değerlendirme yapar ve kararını verir. Bakanlık böyle bir adım atmıştır ve kararını vermiştir.”





Osman Öcalan’ın TRT Kürdi’ye çıkarılmasıyla ilgili ise Erdoğan şöyle konuştu: “Ben kendisinin kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Osman Öcalan müracat etmiş ve böyle bir program yapmışsa, Osman Öcalan’ın TRT Kürdi’de böyle bir program yapmışsa onu da bu kurumdaki arkadaşlarımız bilir. TRT Kürdi’yi kurduğumuzda kimse neden kurdunuz demedi. TRT’yi yönetenler bütün hassasiyletleri göz önüne alarak adımlarını atarlar, Kürdi’nin reytingleri yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre adım atmışlardır.”





‘KÜRTLERDEN KASTIM TERÖR ÖRGÜTÜDÜR’





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ilgili soruları yanıtlarken ise şu ifadeleri kullandı: “Münbiç’te işin takipçisiyiz, ABD’nin verilen sözü tutması gerekiyor. Münbiç’in yüzde 90’a yakını Araplara aittir. Kürtlerin orada hiçbir hakkı yoktur. Kürtlerden kastım terör örgütüdür. Bunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Bizim isteğimiz, Münbiç’te şu anda işgalciler var, bu işgalcilerin süratle Fırat’ın doğusuna çekilmeleridir.”