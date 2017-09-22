Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Trump'la görüştü /22 Eylül 2017 00:23

Erdoğan Trump'la görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüştü.

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Lotte New York Palace Oteli'nde TSİ 22.15'te başlayan görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Trump, "İki ülke ilişkileri, sanırım şu an hiç olmadığı kadar yakın" dedi ve bunda Erdoğan'la kişisel ilişkilerinin önemli rol oynadığını belirtti. Trump, Erdoğan'ın "dünyanın çok zor bir bölümünde" liderlik yaptığını kaydetti.

Erdoğan ise "değerli dostum Donald" diye hitap ettiği Trump'la ABD-Türkiye ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatı bulmayı ümit ettiğini söyledi. Erdoğan, "Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

35 dakika olarak planlan görüşme 45 dakika sürdü. Kritk görüşmeye Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

ABD Başkanı Trump'ın  Türkiye ve Erdoğan’a verilen zaman ve diğer ülkelere verilen zaman ve sıralamada büyük ve önemli bazı işaretler görülüyor.

Öncelikle Trump, Erdoğan ile 4 günlük New York görüşmelerinin en son yabancı lider olarak görüştü Trump, yaklaşık 15 liderle yaptığı görüşmenin son sırasına Erdoğan’ı koyarak bir işaret mi veriyor soruları soruluyor. Yine en az görüşme süresi de Erdoğan'a verildi Japonya Başbakanı ve Katar Emiri ile 3 saat 45 görüşen Trump Afganistan heyetine 1 saat 15 dakika ayırdı 
Trump’ın  Erdoğan’dan sonra golf oynamaya gittiği öğrenildi  
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