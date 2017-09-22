Erdoğan Trump'la görüştü

Lotte New York Palace Oteli'nde TSİ 22.15'te başlayan görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Trump, "İki ülke ilişkileri, sanırım şu an hiç olmadığı kadar yakın" dedi ve bunda Erdoğan'la kişisel ilişkilerinin önemli rol oynadığını belirtti. Trump, Erdoğan'ın "dünyanın çok zor bir bölümünde" liderlik yaptığını kaydetti.







Erdoğan ise "değerli dostum Donald" diye hitap ettiği Trump'la ABD-Türkiye ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatı bulmayı ümit ettiğini söyledi. Erdoğan, "Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum" dedi.







35 dakika olarak planlan görüşme 45 dakika sürdü. Kritk görüşmeye Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.





ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ve Erdoğan’a verilen zaman ve diğer ülkelere verilen zaman ve sıralamada büyük ve önemli bazı işaretler görülüyor.