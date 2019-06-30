Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Trump'ın yanında yer almak için Türk bayrağını tanımadı mı? /30 Haziran 2019 12:56

Erdoğan Trump'ın yanında yer almak için Türk bayrağını tanımadı mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kentinde katıldığı G-20 zirvesinin yankıları sürüyor.

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan G-20'de Çin liderinin yerine geçti, Trump'ın yanında poz verdi

Erdoğan ve Türkiyeli heyetin, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li heyetle biraraya geldiği toplantı sırasında, Trump'ın Türkiye heyeti için sarf ettiği, "Ne kadar güzel insanlar, bu insanlarla ilişki kurmak ne kadar kolay. Bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleri tepkilere neden olurken, Erdoğan'ın, G-20 aile fotoğrafının çekildiği sırada protokolü çiğneyerek Trump'ın yanında poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Aile fotoğrafı için protokol hazırlanmıştı. Protokole göre, Erdoğan, Putin’in yanında yer alması gerekiyordu. Trump’ın yanında da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping olacaktı. Bakınız protokol fotoğrafı:



Gazeteci Serkut Bozkurt, Erdoğan'ın protokolü ihlal ettiğini, Çin lideri için ayrılan Çin bayraklı alana gelerek Trump'ın yanında durduğunu duyurdu.



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Erdoğan protokolü dinlemedi

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