Erdoğan: Trump'a 'Sırada Menbiç var' dedim

ABD Dışişlerinden peş peşe “Menbiç için bir anlaşma yok” açıklamaları gelirken önceki gün (22 Mart 2018) ABD Başkanı Donald Trump ile Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.







Erdoğan, partisinin Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, "Trump'la ve Putin'le konuştuk. Dedik ki 'Buralardan artık geri adım atamayız, biz mazlumların yanındayız. İş Afrin'le bitmeyecek, arkada İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam’ dedim” diyerek görüşmenin içeriğini şöyle aktardı:





''Dün akşam ABD Başkanı Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce sayın Putin ile de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Bu millet tarihte mazlumların yanında olmanın adımını atmıştır dedik. Onun için aziz kardeşlerim, bu hassasiyet içinde adeta Hatay'a, sınıra kervanlar halinde gidiyorlar oradaki Mehmetçiklerimizle birlikte buluşmaya. Hamdolsun şu anda Afrin harekâtı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam."





