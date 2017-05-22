Erdoğan Trump'a nasıl selam çaktı?

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşme sonrası Yemen vurgusuyla 'selam çaktığını' yazdı. İşte Gürcanlı yazısındaki o bölüm:





Beyaz Saray'daki kritik kelime





AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, Başkan Donald Trump'la görüşmesi hakkında çok şey yazıldı çizildi.







Ancak Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptığı kısa açıklamada yer alan kritik tek bir kelime gözden kaçtı;





Yemen…





Erdoğan aynen şöyle dedi;





“Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir…”





Suriye, Irak ve Libya'da “kaosu fırsata çevirmek isteyen” pek çok devlet-grup ya da terör örgütü sayılabilir.





Ancak iş Yemen'e geldiğinde, orada Erdoğan'ın kastedebileceği tek bir hedef var; İran.





Türkiye gündemine pek yansımayan Yemen iç savaşı, ülkedeki Şii ağırlıklı nüfus ile Sünni yönetim arasında yaşanıyor. Doğrudan müdahale etmese de, Şiilere her türlü desteğin İran tarafından verildiği bir sır değil. Suudi Arabistan ise, ülkedeki Sünni yönetimi korumak adına Yemen'e ordusuyla bizzat müdahale etmiş durumda.





ABD ise bu savaşta, Suudi Arabistan'ın yanında yer alıyor. AKP hükümeti de Yemen'de, Suudi Arabistan ile kesinlikle aynı safta.





Erdoğan'ın Beyaz Saray'da, Trump'ın da dinlediği o kısa açıklamada Yemen'in de adını anması bu açıdan kritik öneme sahip; İsrail, Ortadoğu'da IŞİD'den çok İran'ı tehdit olarak görüyor. ABD'de Trump yönetiminin dış politikadaki ana hedefi de İran.





Erdoğan'ın özellikle Yemen'in adını anarak yaptığı da, Beyaz Saray yönetiminin bu hassasiyetine doğrudan bir “selam çakma”; Cumhurbaşkanı tek bir kelime ile Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ortaya çıkması muhtemel İran krizinde nerede duracağını, üstelik Beyaz Saray'da açıklamış oldu.





Bu mesajı, bir de Katar'da kurulacak üsle birlikte, orada görev yapacak Mehmetçiğin olası bir çatışma halinde İran'ın hedefinde olma ihtimaliyle birlikte

okuyun.





Ortadoğu'da Sünni-Şii çatışmasının taşları tek tek örülüyor.





İşin kötüsü, Türkiye de böyle bir çatışmanın tam ortasına düşüyor.



