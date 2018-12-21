Erdoğan: Trump 'Suriye'de IŞİD'i siz temizler misiniz?' dedi, lojistik destek istedik

ABD Başkanı Trump'la 14 Aralık'ta yaptığı görüşmede, Trump'ın "IŞİD'i siz temizler misiniz?" diye sorduğunu, kendisinin de olumlu yanıt verdiğini söyledi.







Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yakın zamanda başlaması planlanan operasyonu bu sebeple bir müddet geciktireceklerini söyledi. "Önümüzdeki aylarda Suriye’de hem PKK/PYD örgütlerini hem DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekât tarzı izleyeceğiz" dedi:





''Sayın Trump’la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi. 'DEAŞ’ı buradan [Suriye’den] siz temizler misiniz?' Biz temizledik ve bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin. Ve çekilmeye başladılar mı? Başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek. Nasıl ki Cerablus’ta 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını, PKK/PYD/YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek bir kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusu’na ve Mehmetçiklere sahibiz. Bunun için Suriye topraklarını huzura kavuşturma işini bizzat üstlenmek mecburiyetinde kaldık. Ülkemizde yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin de evlerine dönebilmesi için, Suriye’dekilerin de kendilerini güvende hissetmelerinin de başka çaresi kalmamıştır."





Suriye ile ilgili sorunların Obama döneminden kaldığını ifade eden Erdoğan, Trump ile Suriye konusunda aynı fikirde olduklarını söyledi:





''Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump’a kaldı. Bu da yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Başından beri Trump’la yüz yüze, telefonla pek çok görüşmemizde Suriye meselesinde birçok noktada aynı fikirleri paylaştığımızı gördük. Ancak bu görüş birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu, ama oldu."

Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump’a kaldı. Bu da yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Başından beri Trump’la yüz yüze, telefonla pek çok görüşmemizde Suriye meselesinde birçok noktada aynı fikirleri paylaştığımızı gördük. Ancak bu görüş birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu, ama oldu."





Erdoğan, Türkiye'nin ABD'nin çekilme kararına temkinli yaklaştığını belirtti:





''Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız 'sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş' der. Biz de geçmişteki kötü tecrübeler sebebiyle bu sözleri memnuniyet ve bir o kadar da ihtiyatla karşılıyoruz. Geçtiğimiz hafta Fırat’ın doğusuna operasyon kararı almış, bunu da kamuoyuna ilan etmiştik. Gerek Trump’la telefon görüşmesi, gerek iki ülkenin askeri ve diplomatik kadroların istişareleri, gerekse ABD tarafından yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Bu ucu açık bir bekleme süresi değildir. Trump’la yaptığımız görüşme çerçevesinde DEAŞ unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon planları üzerinde çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüzdeki aylarda Suriye’de hem PKK/PYD örgütlerini hem DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekât tarzı izleyeceğiz, bunun bilinmesi lazım. En kısa sürede kolları sıvayıp işe başlayacağız. Kendi kontrolümüzdeki bölgelerde elde ettiğimiz tecrübeleri Suriye’nin tamamında uygulayabiliriz. Yeter ki ülkemize gereken destek verilsin."



